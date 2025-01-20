Звезда «Теда Лассо» тизерит съёмки продолжения сериала

Британский актёр Ник Мохаммед опубликовал обращение к своим подписчикам в социальных сетях. В нём артист заявил, что занят на съёмках некоего шоу, однако не стал вдаваться в подробности. Мохаммед также отметил, что анонс таинственного проекта состоится совсем скоро.

Интересно, что во время своей речи актёр держал в руках жёлтую бумагу с надписью Believe — именно её использовал Тед Лассо из одноимённого сериала от Apple. Возможно, Мохаммед сейчас снимается в продолжении футбольного шоу от Apple.

Я не могу сказать, в чём я снимаюсь. Но анонс будет в ближайшее время. А пока я был бы очень признателен, если бы люди просто не размышляли о том, что, по их мнению, это может быть. Меньше всего я хочу, чтобы люди сходили с ума по этой теме.

Ник Мохаммед с табличкой Believe Фото: Соцсети Ника Мохаммеда

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года. Сюжет шоу подошёл к концу, однако после этого создатели проекта и авторитетные СМИ сообщали о возможном продолжении или выходе спин-оффов.