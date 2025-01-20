«Присяжный номер два» Клинта Иствуда станет одним из главных фильмов на «Оскаре» — СМИ

Издание Variety опубликовало большой материал о номинантах на грядущий «Оскар»-2025. Журналисты пообщались со множеством членов Киноакадемии и рассказали о возможных сюрпризах будущего шоу.

Так, одной из главных неожиданностей стала драма «Присяжный номер два» Клинта Иствуда. Картина о судебных разбирательствах с Николасом Холтом очень понравилась голосующим — её называют одной из важнейших лент будущей церемонии. Отмечается, что повышенное внимание к ленте приковывает статус режиссёра — это финальная работа для 94-летнего Клинта Иствуда.

Интересно, что ранее «Присяжный номер два» не получил должного финансирования со стороны Warner Bros. Кинокомпания отказалась выпускать фильм в широкий прокат, отправив его в ограниченное число залов и очень быстро добавила ленту в ассортимент онлайн-кинотеатра Max. К удивлению студии, картина показывает высокие рейтинги на стриминге, а также получает высокие отзывы от зрителей.

97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдёт 2 марта. Основные номинанты будут названы уже 23 января.