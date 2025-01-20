Три российских фильма получили награды на кинофестивале в Бангладеш

19 января в Бангладеш завершился 23-й международный кинофорум, посвящённый лучшим фильмам 2024 года. На церемонии участвовали более 20 лент из России — сразу три отечественные картины стали победителями в различных номинациях. Об этом сообщает ТАСС.

Так, фантастическая драма «Пришелец» Ивана Соснина была удостоена главного приза в секции духовного кино. Ещё одна драма «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского стала лучшим детским фильмом, а короткометражная лента «Такой именно день» Клавдии Коршуновой удостоилась специального приза жюри в категории работ женщин-режиссёров.

Лучшим фильмом церемонии же назвали «Воскресенье» узбекского режиссёра Шокира Холикова. Всего на Международном кинофестивале в Дакке было представлено 220 фильмов из 75 стран.