Анонсирован топ-турнир по Counter-Strike 2 в Австралии с призовым фондом $ 1 млн

Турнирный оператор ESL анонсировал международный чемпионат IEM Melbourne 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Впервые в истории серии турниров IEM ивент пройдёт в Мельбурне, Австралия. В рамках соревнования 16 команд команд со всего мира разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн. Проведение чемпионата запланировано на период с 21 по 27 апреля 2025 года.

IEM Melbourne будет состоять из двух этапов: групповой стадии, где участники будут разделены на две группы по восемь коллективов, и плей-офф, куда выйдут три лучшие команды из каждой группы. Все матчи соревнования, кроме best-of-5 гранд-финала, пройдут до двух побед. Плей-офф — single-elimination сетка.

Информация о том, кто будет выступать на турнире, появится в феврале. Приглашения будут основаны на официальном рейтинге Valve.

Билеты на турнир поступят в продажу 23 февраля. Самый дешёвый пропуск на три дня плей-офф стоит $ 189 (более 19 тысяч рублей).