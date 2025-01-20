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Генерация кадров от NVIDIA может появиться на видеокартах RTX 3000

Генерация кадров от NVIDIA может появиться на видеокартах RTX 3000
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Одной из главных особенностей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 в 2022 году стала функция генерации кадров. Опция предназначена для резкого увеличения частоты кадров с помощью нейросетей и работает исключительно на чипах RTX 4000 и новее.

После анонса свежей линейки видеокарт корпорация представила мультигенератор кадров, благодаря которому средняя частота кадров в видеоиграх растёт в несколько раз. В NVIDIA заявили, что функция будет эксклюзивом RTX 5000, однако в будущем как минимум базовая опция может появиться на прошлых поколениях чипов компании.

Об этом рассказал Брайан Катанзаро, вице-президент прикладных исследований глубокого обучения NVIDIA. По его словам, генерация сразу нескольких кадров отлично работает на RTX 5000, однако в теории функцию можно запустить также на прошлых поколениях видеокарт RTX.

Разработчик отметил, что для этого инженерам компании нужно будет дополнительно поработать над оптимизацией генератора кадров. Впрочем, он не стал вдаваться в подробности и не поставил никаких сроков возможного появления функции на RTX 3000.

Ранее NVIDIA анонсировала DLSS 4 — улучшенный апскейлер будет работать на всех RTX-поколениях видеокарт компании.

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