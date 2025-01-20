Стартовал пятый сезон сериала «Девушки с Макаровым» от ТНТ — вышли сразу два эпизода

20 января состоялась премьера пятого, финального сезона сериала «Девушки с Макаровым». Для просмотра уже доступны первые два эпизода шоу на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier — остальные серии будут выходить с понедельника по четверг в 21:00.

Пятый сезон сериала «Девушки с Макаровым» рассказывает о последних приключениях майора полиции Павла Макарова, которому предстоит столкнуться со сложнейшим испытанием в жизни — отцовством. Тем временем на работе главной проблемой в районе Бутово окажется новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву.

Вместе с Павлом Майковым к главным ролям в сериале также вернутся Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева, Елена Полянская, Георгий Дронов, Сергей Астахов и другие актёры.