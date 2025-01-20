Классический DOOM запустили в текстовом редакторе Word

Энтузиасты встроили оригинальный DOOM в обычный документ, который можно открыть через Microsoft Word — чтобы сыграть в легендарный шутер, потребуется только текстовый редактор. Файл с игрой можно скачать на GitHub.

Авторам проекта удалось написать макрос, который каждую секунду извлекает из библиотеки нужный файл с изображением в формате bmp. Макрос также считывает действия пользователя (движение или стрельбу на Ctrl), чтобы заменить картинку на подходящую новую.

Фото: GitHub

Классический DOOM 1993 года часто используется, чтобы показать технические возможности устройств или программ. Так, в октябре игру смогли запустить в «Телеграме», а год назад DOOM попытались воспроизвести на кишечной палочке.