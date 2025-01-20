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Вышел трейлер фантастического фильма «Кракен» с Александром Петровым — в кино с 17 апреля

Создатели российского научно-фантастического боевика «Кракен» представили тизер-трейлер с первыми кадрами фильма. Премьера ленты в кинотеатрах состоится 17 апреля 2025 года.

Сюжет расскажет о таинственном исчезновении подводной лодки с секретным оружием. На поиски в Гренландское море выдвигается новый экипаж, но сталкивается с Кракеном — огромным монстром, который умеет прятаться в морской пучине и обладает интеллектом неизвестной природы.

Видео доступно в группе «Централ Партнершип» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип.

Режиссёром «Кракена» стал Николай Лебедев, постановщик «Легенды №17» и «Экипажа». Одну из главных ролей сыграл Александр Петров — помимо него, в актёрский состав вошли Алексей Гуськов («Серебряные коньки», «Турецкий гамбит»), Сергей Гармаш («12», «Беспредел»), Виктор Добронравов («Чемпион мира», «Инспектор Гаврилов» и другие.