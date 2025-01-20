Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киберпреступники начали продавать технику с вирусами через маркетплейсы — эксперты

Киберпреступники начали продавать технику с вирусами через маркетплейсы — эксперты
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперты в области информационных технологий обратили внимание на новый способ кибермошенничества — преступники продают людям устройства, которые уже заражены вирусами. «Известия» отмечают, что распространяют такую технику через маркетплейсы.

Речь идёт не только о компьютерах: специалисты отмечают, что чаще всего используются небольшие устройства, которые подключают к ПК через USB. Так вирус попадает на компьютер, а отследить его намного сложнее.

Часто в комплекте с электронными устройствами, такими как наушники, игрушки на радиоуправлении или электронные сигареты, поставляется лишь USB-кабель без зарядного устройства, а в инструкции пользователям рекомендуется заряжать гаджет через USB-порт компьютера.

Специалисты отмечают, что мотивы злоумышленников могут быть самыми разными — от получения личных данных и кражи банковских карт до использования устройств для DDoS-атак или майнинга криптовалюты.

Были случаи, когда дешевые веб-камеры, купленные на онлайн-площадках, тайно транслировали видео в Сеть, превращая личную жизнь пользователей в публичное достояние. А детские игрушки с Wi-Fi оказывались уязвимыми, предоставляя хакерам возможность подслушивать разговоры в доме.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют выбирать опытных продавцов с большим количеством отзывов, а также с подозрением относиться к резко заниженным ценам. Также рекомендуется проверять устройства на вирусы при покупке, а для зарядки гаджетов использовать не ПК, а сетевой адаптер и розетку.

Материалы по теме
Появились первые фотографии нового складного смартфона Oppo
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android