Киберпреступники начали продавать технику с вирусами через маркетплейсы — эксперты

Эксперты в области информационных технологий обратили внимание на новый способ кибермошенничества — преступники продают людям устройства, которые уже заражены вирусами. «Известия» отмечают, что распространяют такую технику через маркетплейсы.

Речь идёт не только о компьютерах: специалисты отмечают, что чаще всего используются небольшие устройства, которые подключают к ПК через USB. Так вирус попадает на компьютер, а отследить его намного сложнее.

Часто в комплекте с электронными устройствами, такими как наушники, игрушки на радиоуправлении или электронные сигареты, поставляется лишь USB-кабель без зарядного устройства, а в инструкции пользователям рекомендуется заряжать гаджет через USB-порт компьютера.

Специалисты отмечают, что мотивы злоумышленников могут быть самыми разными — от получения личных данных и кражи банковских карт до использования устройств для DDoS-атак или майнинга криптовалюты.

Были случаи, когда дешевые веб-камеры, купленные на онлайн-площадках, тайно транслировали видео в Сеть, превращая личную жизнь пользователей в публичное достояние. А детские игрушки с Wi-Fi оказывались уязвимыми, предоставляя хакерам возможность подслушивать разговоры в доме.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют выбирать опытных продавцов с большим количеством отзывов, а также с подозрением относиться к резко заниженным ценам. Также рекомендуется проверять устройства на вирусы при покупке, а для зарядки гаджетов использовать не ПК, а сетевой адаптер и розетку.