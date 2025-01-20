Xiaomi стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире, несмотря на санкции США

Китайский бренд смартфонов Xiaomi стал самым быстрорастущим по итогам 2024 года, хотя не продаётся в США из-за санкций. Об этом стало известно по итогам исследования Counterpoint Research.

В прошлом году доля Xiaomi на мировом рынке выросла на 1%, в то время как показатели Samsung и Apple немного снизились. Успех китайских смартфонам принёс фокус в других регионах, таких как Европа, Азия и Африка.

Эксперты также отмечают, что Xiaomi удалось вырасти за счёт новой линейки смартфонов (как премиум-класса, так и бюджетных устройств), а также креативного подхода к маркетингу, что позволило привлечь больше новых клиентов.