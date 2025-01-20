Аниме-фильм по «Алисе в стране чудес» выйдет 29 августа — трейлер и постер

Студия P.A. Works представила подробности своей аниме-адаптации сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Полнометражный фильм выйдет 29 августа.
Аниме не станет точно пересказывать события книги. По сюжету в Стране чудес оказывается современная девушка Рисэ — там она встретит Алису и других персонажей произведения.
Видео доступно на YouTube-канале SHOCHIKU anime. Права на видео принадлежат P.A. Works.
Постер аниме «Алиса в Стране чудес»
Фото: P. A. Works
Студия P.A. Works наиболее известна по сериалу «Тусовщик Кунмин» и полнометражному фильму «Укрась прощальное утро цветами обещания». Среди других работ можно выделить франшизы «Белый ящик» и «Экзотическая семейка».