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Стала известна дата выхода аниме «Алисе в стране чудес» — трейлер, постер и другие детали

Аниме-фильм по «Алисе в стране чудес» выйдет 29 августа — трейлер и постер
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Студия P.A. Works представила подробности своей аниме-адаптации сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Полнометражный фильм выйдет 29 августа.

Аниме не станет точно пересказывать события книги. По сюжету в Стране чудес оказывается современная девушка Рисэ — там она встретит Алису и других персонажей произведения.

Видео доступно на YouTube-канале SHOCHIKU anime. Права на видео принадлежат P.A. Works.

Постер аниме «Алиса в Стране чудес»

Фото: P. A. Works

Студия P.A. Works наиболее известна по сериалу «Тусовщик Кунмин» и полнометражному фильму «Укрась прощальное утро цветами обещания». Среди других работ можно выделить франшизы «Белый ящик» и «Экзотическая семейка».

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