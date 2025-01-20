Дональд Трамп и его жена выпустили криптовалюты — они выросли на 660% и 2000% за сутки

Новый президент США Дональд Трамп незадолго до инаугурации выпустил собственную криптовалюту $ TRUMP. Всего за сутки токен вырос в цене на 660% — в начале торгов его стоимость составляла $ 4,29, а затем увеличилась до $ 32,61.

Через сутки свой токен представила и Мелания Трамп, жена президента. $ MELANIA также моментально выросла, стоимость криптовалюты за несколько часов увеличилась более чем на 2000%. Из-за этого токен Дональда обвалился и теперь стоит на 40% ниже максимума.

Теперь в Сети появляются слухи, что о своём токене задумался сын Трампа Эрик. Он хорошо знаком с рынком криптовалют и будет помогать президенту в темах, связанных с цифровыми финансами.