Российские поисковики перестанут показывать в результатах видео с YouTube — источник

Отечественные поисковые системы могут полностью исключить видеоролики на YouTube из результатов запроса. Об этом сообщает телеграм-канал «Время госзакупок» со ссылкой на источник в отрасли.

Отмечается, что в будущем «Яндекс», «Рамблер» и Mail.ru станут показывать только видео, опубликованные на российских платформах.

Сейчас «Яндекс» и Mail.Ru показывают в результатах поиска сначала видео на RuTube и во «ВКонтакте», а лишь затем – версию на YouTube. «Рамблер» ставит выше платформы Google только RuTube.

Показывая результаты с видео на YouTube, российские поисковики также помечают, что владелец ресурса нарушает законы Российской Федерации.

Фото: «Чемпионат»