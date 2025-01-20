Появились первые распаковки GeForce RTX 5090 — видеокарта меньше, чем 4090

20 января западные издания выпустили видео и фотоподборки с распаковкой новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090.

Устройство оказалось аналогичным RTX 4090 по длине и ширине, но при этом стало намного тоньше и занимает два слота. Эксперты считают важным достижением, что NVIDIA удалось уместить флагманскую видеокарту в столь компактный корпус.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Видеокарту также сравнили по размеру с небольшой таксой (заглавное фото), предыдущими флагманами NVIDIA и игровыми консолями.

Фото видеокарты GeForce RTX 5090

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Продажи NVIDIA GeForce RTX 5090 начнутся 31 января, цена составит $ 2 тыс. Ожидается, что новая видеокарта будет на 30% мощнее, чем RTX 4090.