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1win Team укомплектовала состав по Counter-Strike 2

1win Team укомплектовала состав по Counter-Strike 2
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Российская 1win Team объявила новых участников состава по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Пятым игроком коллектива из России стал Олег sh1geo Стасенко. Киберспортсмен возьмёт на себя обязанности капитана. Кроме этого, организация представила нового тренера состава — им стал Санжар SANJI Кулиев.

При этом представители 1w сообщили, что на ближайшем ивенте Exort Series #7 Владислава lattykk Выдрина заменит Степан klain Мухин. С чем связана данная замена, неизвестно.

Состав 1w Team по CS2:

  • Абай HObbit Хасенов;
  • Кирилл cronuss Савин;
  • Александр oz1k Севастьянов;
  • Олег sh1geo Стасенко;
  • Степан klain Мухин (замена);
  • Санжар SANJI Кулиев (тренер).

Ранее команду 1win по CS2 покинули игроки Тимур buster Тулепов, Борис Ryujin Ким и Санжар neaLaN Исхаков.

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