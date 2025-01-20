1win Team укомплектовала состав по Counter-Strike 2

Российская 1win Team объявила новых участников состава по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Пятым игроком коллектива из России стал Олег sh1geo Стасенко. Киберспортсмен возьмёт на себя обязанности капитана. Кроме этого, организация представила нового тренера состава — им стал Санжар SANJI Кулиев.

При этом представители 1w сообщили, что на ближайшем ивенте Exort Series #7 Владислава lattykk Выдрина заменит Степан klain Мухин. С чем связана данная замена, неизвестно.

Состав 1w Team по CS2:

Абай HObbit Хасенов;

Кирилл cronuss Савин;

Александр oz1k Севастьянов;

Олег sh1geo Стасенко;

Степан klain Мухин (замена);

Санжар SANJI Кулиев (тренер).

Ранее команду 1win по CS2 покинули игроки Тимур buster Тулепов, Борис Ryujin Ким и Санжар neaLaN Исхаков.