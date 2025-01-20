Илон Маск признал, что его аккаунт в Path Of Exile 2 прокачивают другие люди

Блогер NikoWrex в своём новом видео показал переписку с Илоном Маском — предприниматель и изобретатель подтвердил, что прибегает к услугам бустеров, чтобы прокачивать свои аккаунты в Diablo и Path Of Exile 2.

Маск признал, что невозможно бороться с игроками из Азии, если не использовать помощь других при прокачке.

Для победы в гонке уровней в Diablo или PoE требуется несколько человек, играющих на одном аккаунте.

В начале января Илона Маска обвинили в нечестной игре: во время стрима по Path Of Exile 2 он пропускал ценный лут и совершал другие ошибки, которые несвойственны хардкорным геймерам. Позже энтузиасты обнаружили признаки того, что его аккаунт прокачивают игроки из Азии.

Ранее на подкасте Джо Рогана предприниматель заявил, что входит в топ-20 игроков Diablo 4 по миру.