HEROIC представила замену для белорусского игрока на топ-турнире по CS2 от BLAST

Киберспортивная организация HEROIC поделилась подробностями о будущем состава по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.
Так как белорусский про-игрок Андрей tN1R Татаринович не сможет прибыть с HEROIC в Данию на топ-турнир BLAST Bounty Spring 2025 из-за визовых проблем, его временно заменит Павле maden Бошкович.
Состав HEROIC по CS2 на BLAST Bounty:
- Альваро SunPayus Гарсия;
- Линус LNZ Хольтенг;
- Ясин xfl0ud Коч;
- Саймон yxngstxr Бойе;
- Павле maden Бошкович (замена);
- Ээту sAw Саха (тренер).
Также представители организации рассказали, с чем связано нахождение перспективного игрока Линуса nilo Бергмана в запасе HEROIC.
Сообщается, что Нило подписал трёхлетний контракт с клубом, однако после этого киберспортсмен столкнулся с «неожиданными жизненными обстоятельствами», из-за чего он на данный момент не может выступать на тир-1 уровне.
HEROIC подтвердила, что изначально хотела заявить шведа в активный ростер по CS2, но из-за сложившейся ситуации его переход в основной состав отложен. Организация будет поддерживать киберспортсмена, но чтобы Нило смог попасть в пятёрку, ему «придётся побороться за своё место».