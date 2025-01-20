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HEROIC представила замену для белорусского игрока на топ-турнире по CS2 от BLAST

HEROIC представила замену для белорусского игрока на топ-турнире по CS2 от BLAST
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Киберспортивная организация HEROIC поделилась подробностями о будущем состава по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

Так как белорусский про-игрок Андрей tN1R Татаринович не сможет прибыть с HEROIC в Данию на топ-турнир BLAST Bounty Spring 2025 из-за визовых проблем, его временно заменит Павле maden Бошкович.

Состав HEROIC по CS2 на BLAST Bounty:

  • Альваро SunPayus Гарсия;
  • Линус LNZ Хольтенг;
  • Ясин xfl0ud Коч;
  • Саймон yxngstxr Бойе;
  • Павле maden Бошкович (замена);
  • Ээту sAw Саха (тренер).

Также представители организации рассказали, с чем связано нахождение перспективного игрока Линуса nilo Бергмана в запасе HEROIC.

Сообщается, что Нило подписал трёхлетний контракт с клубом, однако после этого киберспортсмен столкнулся с «неожиданными жизненными обстоятельствами», из-за чего он на данный момент не может выступать на тир-1 уровне.

HEROIC подтвердила, что изначально хотела заявить шведа в активный ростер по CS2, но из-за сложившейся ситуации его переход в основной состав отложен. Организация будет поддерживать киберспортсмена, но чтобы Нило смог попасть в пятёрку, ему «придётся побороться за своё место».

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