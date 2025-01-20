«Поможет сделать их справедливее»: в Европе готовят закон об ограничениях покупок в играх

Во время выступления на конференции PGC London 2025 юрист Изабель Дэвис призвала разработчиков готовиться к новым законам в странах Евросоюза — они ограничат некоторые механики в онлайн-играх.

Речь идёт о механиках, которые заставляют геймеров тратить в играх больше времени и денег.

Этот закон может изменить подход к внутриигровым покупкам, запретить персонализированные предложения на основе поведения игрока и ограничить использование внутриигровой валюты, особенно для детей.

Основой для рассмотрения закона стал отчёт Digital Fairness Fitness Check. Его авторы утверждают, что сейчас игроки недостаточно защищены — разработчики заставляют геймеров заходить в игру каждый день, чтобы не пропустить награды.

Подобные механики загоняют игроков в ловушку, из которой сложно выбраться. Такие методы вредят пользователям, и авторы законов предлагают меры, что поможет сделать игры справедливее.

Ожидается, что закон будет принят через два-три года.