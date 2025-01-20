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Virtus.pro представила состав по Overwatch 2 с игроками из Южной Кореи и Европы

Virtus.pro представила состав по Overwatch 2 с игроками из Южной Кореи и Европы
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Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал обновлённый ростер по игре Overwatch 2. Информация была опубликована в социальных сетях «медведей».

VP отказалась от полностью европейского состава в пользу смешанной команды, где с действующими представителями клуба будут играть киберспортсмены из Южной Кореи. Вместе с этим организацию покинули такие игроки, как Расмус Raajaro Росвалл, Пааво Sauna Ульманен и Кристиан Khenail Риос.

Состав VP по OW2:

  • Хесус Galaa Нуньес Лопез;
  • Никлас sHockWave Шмидт Йенсен;
  • Илари Vestola Вестола;
  • Ким JaeWoo Чжэ У;
  • Квон FiXa Ёнхун;
  • Чо SMASH Биво (тренер).

Новый состав VP будет выступать на турнирах OWCS, так как ранее организация стала клубом-партнёром Overwatch 2.

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