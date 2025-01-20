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Все команды BLAST Slam 2 по Dota 2 (участники БЛАСТ Слем по «Доте»)

Nigma пригласили, а Spirit нет — анонсированы участники топ-турнира BLAST Slam 2 по «Доте»
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Турнирный оператор BLAST представил участников чемпионата BLAST Slam 2 по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях организатора соревнований.

BLAST анонсировал 10 команд, которые сыграют на втором ивенте серии BLAST Slam.

Список участников BLAST Slam по «Доте»:

  • Tundra Esports (Европа);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • PARIVISION (Россия);
  • Yakult Brothers (Китай);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • Talon Esports (Азия);
  • Nigma Galaxy (Ливан);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Liquid (Швеция).

Топ-турнир BLAST Slam 2 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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