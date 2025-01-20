Nigma пригласили, а Spirit нет — анонсированы участники топ-турнира BLAST Slam 2 по «Доте»

Турнирный оператор BLAST представил участников чемпионата BLAST Slam 2 по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях организатора соревнований.

BLAST анонсировал 10 команд, которые сыграют на втором ивенте серии BLAST Slam.

Список участников BLAST Slam по «Доте»:

Tundra Esports (Европа);

Gaimin Gladiators (Европа);

PARIVISION (Россия) ;

; Yakult Brothers (Китай);

Xtreme Gaming (Китай);

Talon Esports (Азия);

Nigma Galaxy (Ливан);

BetBoom Team (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Team Liquid (Швеция).

Топ-турнир BLAST Slam 2 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.