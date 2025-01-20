Nigma пригласили, а Spirit нет — анонсированы участники топ-турнира BLAST Slam 2 по «Доте»
Турнирный оператор BLAST представил участников чемпионата BLAST Slam 2 по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях организатора соревнований.
BLAST анонсировал 10 команд, которые сыграют на втором ивенте серии BLAST Slam.
Список участников BLAST Slam по «Доте»:
- Tundra Esports (Европа);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- PARIVISION (Россия);
- Yakult Brothers (Китай);
- Xtreme Gaming (Китай);
- Talon Esports (Азия);
- Nigma Galaxy (Ливан);
- BetBoom Team (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Liquid (Швеция).
Топ-турнир BLAST Slam 2 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 9 февраля в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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