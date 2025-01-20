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В Госдуме создали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх

В Госдуме создали рабочую группу по регулированию контента в видеоиграх
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Депутаты Государственной думы РФ организовали рабочую группу, которая будет готовить законопроект о регуляции контента в видеоиграх — об этом пишет ТАСС.

В состав рабочей группы вошли заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой и руководители ряда профильных комитетов. Будущий закон предполагает введение обязательной маркировки видеоигр, информирующей пользователей о присутствии в них элементов жестокости, насилия, нецензурной брани и другого деструктивного контента.

В начале января спикер парламента Вячеслав Володин сообщил о подготовке закона о защите российских пользователей от деструктивного контента.

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