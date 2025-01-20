«Обидно»: менеджер Team Spirit по «Доте» — об отсутствии приглашения на турнир от BLAST

Менеджер чемпионского состава российской Team Spirit Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал ситуацию с отсутствием приглашения команды на топ-турнир BLAST Slam 2 по Dota 2.

По словам представителя клуба, отсутствие приглашения не связано с заменами:

Team Spirit и AVULUS остались без приглашений. Отсутствие инвайта не связано с заменами. В целом вайб от итогового состава команд такой, что как будто приглашения можно было прикупить (это шутка). Турнир, конечно, смотреть не буду. Обидно.

Ранее турнирный оператор BLAST анонсировал список команд, которые выступят на чемпионате в Дании. В перечень попали такие коллективы, как Yakult Brothers и Nigma Galaxy, в то время как чемпионский ростер Team Spirit остался без приглашений.