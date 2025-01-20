«Молодёжка» NAVI и Nigma Galaxy прошли на топ-турнир по Dota 2 в США

Завершились закрытые квалификации Западной Европы и Ближнего Востока к топ-турниру ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.
Второй слот в западноевропейских отборочных забрала NAVI Junior. В матче за слот молодёжный ростер «рождённых побеждать» обыграл команду AVULUS со счётом 2:0.
Состав NAVI Junior по «Доте»:
- Тарас gotthejuice Линников;
- Артём Niku Бачкур;
- Юрий pma Проц;
- Бакыт Zayac Эмилжанов;
- Станислав Riddys Митрошкин.
Что касается ближневосточных отборов, там в гранд-финале вновь встретились Nigma Galaxy и Chimera Esports Никиты Daxak Кузьмина. На этот раз коллектив под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми обыграл «химеру» со счётом 3:1 и заработал слот на престижном чемпионате.
Состав Nigma Galaxy по «Доте»:
- Амера Miracle- аль-Баркави;
- Саид SumaiL Самаил Хассан;
- Тони No!ob Ассаф;
- Омар OmaR Муграби;
- Марун GH Мерхей;
- Куро KuroKy Салехи Тахасоми (тренер).
Международный чемпионат ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках соревнования 12 команд разыграют 27 920 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.