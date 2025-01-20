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«Молодёжка» NAVI и Nigma Galaxy прошли на топ-турнир по Dota 2 в США

«Молодёжка» NAVI и Nigma Galaxy прошли на топ-турнир по Dota 2 в США
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Завершились закрытые квалификации Западной Европы и Ближнего Востока к топ-турниру ESL One Raleigh 2025 по Dota 2.

Второй слот в западноевропейских отборочных забрала NAVI Junior. В матче за слот молодёжный ростер «рождённых побеждать» обыграл команду AVULUS со счётом 2:0.

Состав NAVI Junior по «Доте»:

  • Тарас gotthejuice Линников;
  • Артём Niku Бачкур;
  • Юрий pma Проц;
  • Бакыт Zayac Эмилжанов;
  • Станислав Riddys Митрошкин.

Что касается ближневосточных отборов, там в гранд-финале вновь встретились Nigma Galaxy и Chimera Esports Никиты Daxak Кузьмина. На этот раз коллектив под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми обыграл «химеру» со счётом 3:1 и заработал слот на престижном чемпионате.

Состав Nigma Galaxy по «Доте»:

  • Амера Miracle- аль-Баркави;
  • Саид SumaiL Самаил Хассан;
  • Тони No!ob Ассаф;
  • Омар OmaR Муграби;
  • Марун GH Мерхей;
  • Куро KuroKy Салехи Тахасоми (тренер).

Международный чемпионат ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках соревнования 12 команд разыграют 27 920 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.

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