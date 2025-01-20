В Steam стартовал Фестиваль стратегий в реальном времени со скидками на сотни игр
20 января в Steam начался Фестиваль стратегий в реальном времени — он посвящён играм в стратегическом жанре. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале стратегий в реальном времени в Steam
- Frostpunk 2 — 1482 рубля ( — 22%)
- Sins of a Solar Empire 2 — 1280 рублей ( — 20%)
- Aliens: Dark Descent — 989 рублей ( — 55%)
- Against the Storm — 499 рублей ( — 50%)
- Victoria 3 — 1384 рубля ( — 50%)
- Stellaris — 549 рублей ( — 75%)
- Hearts of Iron 4 — 830 рублей ( — 70%)
- Crusader Kings 3 — 830 рублей ( — 70%)
- Stronghold: Definitive Edition — 275 рублей ( — 50%)
- Stronghold Crusader HD — 98 рублей ( — 70%)
- Manor Lords — 1049 рублей ( — 30%)
- Age of Darkness: Final Stand — 348 рублей ( — 65%)
- Northgard — 275 рублей ( — 75%)
- Wargame: Red Dragon — 469 рублей ( — 75%).
Фестиваль стратегий в реальном времени в Steam продлится до 27 января включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.
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