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В Steam стартовал Фестиваль стратегий в реальном времени со скидками на сотни игр

В Steam стартовал Фестиваль стратегий в реальном времени со скидками на сотни игр
Аудио-версия:
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20 января в Steam начался Фестиваль стратегий в реальном времени — он посвящён играм в стратегическом жанре. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале стратегий в реальном времени в Steam

Фестиваль стратегий в реальном времени в Steam продлится до 27 января включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.

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