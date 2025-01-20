В Steam стартовал Фестиваль стратегий в реальном времени со скидками на сотни игр

20 января в Steam начался Фестиваль стратегий в реальном времени — он посвящён играм в стратегическом жанре. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на Фестивале стратегий в реальном времени в Steam

Фестиваль стратегий в реальном времени в Steam продлится до 27 января включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.