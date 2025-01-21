«Прошло 25 лет, и люди всё ещё играют»: создатель Counter-Strike — о своей игре

Создатель Counter-Stike Мин Gooseman Ли в интервью для youtube-канала Эрика Шокова рассказал о своём опыте работы в Valve, а также признался, что не ожидал такого успеха от Counter-Strike.

На вопрос о том, доволен ли Ли тем, что именно Valve занимается его детищем, разработчик однозначно ответил — «да»:

Да. Valve очень методична. Они не торопятся и не меняют игру, чтобы заработать деньги, как в Call of Duty каждый год. В CoD меняют игру: новые пушки, одно, другое, третье. Valve так не делает. В компании следят, чтобы игра оставалась одинаковой и для новых, и для старых игроков. Я рад, что Valve занимается этим, а не Activision или кто-то ещё.

Также Gooseman поделился интересными фактами о CEO Valve Гейбе Ньюэлле:

Он очень интересный. Он, правда, очень классный парень, очень приятный. Он был немного эксцентричным. У него было много разных увлечений. Например, я помню, он любил коллекционировать ножи. Он был большим коллекционером ножей. У него была комната, полная ножей и топоров. Это было круто. Когда я работал в Valve, я заходил в эту комнату и просто играл с его ножами. Он разрешал любому зайти туда и поиграть.

В одно время ему нравилось монгольское горловое пение. Гейб увлёкся и занимался этим почти каждый день. Он ходил по офису, и люди говорили: «О, боже, этот чел так бесит!» Мы всегда просто закрывали двери. Но это было смешно. К счастью, он это делал только около шести месяцев.

Он очень креативный. Ему нравится пробовать разные вещи: не только «софт», но и «железо». Например, он был очень увлечён VR. Steam — это была его идея. Когда он впервые представил Steam, многие в Valve говорили: «Не знаю, я не думаю, что это будет хорошо работать. Это провалится». Посмотрите на Steam сейчас.

Наконец, канадец признался, что такой успех CS стал для него неожиданностью:

Нет, это был полный сюрприз. Это здорово видеть, я очень удивлён. Когда я впервые выпустил CS, мы не думали, что это будет большая игра. Мы думали, что это будет что-то среднее. И это нормально. Мы просто хотели сделать игру, в которую мы могли бы играть с нашими друзьями и веселиться. Когда мы выпустили первую версию, и многие игроки её увидели, мы такие: «О, чёрт». Мы были очень счастливы и хотели быстрее сделать новую версию. Прошло 25 лет, и люди всё ещё играют. Это потрясающе.

В 2024 году шутеру Counter-Strike исполнилось 25 лет.