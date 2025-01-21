Новый фильм Итана Коэна с Крисом Эвансом и Маргарет Куэлли выйдет в мае

СМИ сообщили, что премьера нового фильма Итана Коэна под названием Honey Don’t с Крисом Эвансом, Маргарет Куэлли и Обри Плазой состоится в мае, однако точной даты пока что нет.

Сюжетные детали не разглашаются, однако изданию удалось выяснить, что лента будет выполнена в духе комедии «Красотки в бегах». Куэлли досталась роль частного детектива, который расследует культ секты, а Эванс сыграл харизматичного лидера этой секты.

За сюжет картины отвечала жена Коэна, Триш Кук. Эванс известен по роли Капитана Америка, Куэлли играла в Death Stranding от Кодзимы, а Обри Плаза исполняла роли в шоу «Парки и зоны отдыха» и «Легион».