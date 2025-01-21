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Режиссёр фантастического боевика «Апгрейд» объяснил, почему фильм не получит сиквел

Режиссёр фантастического боевика «Апгрейд» объяснил, почему фильм не получит сиквел
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Ещё в 2020 году сообщалось о том, что фантастический боевик «Апгрейд» получит сиквел в виде сериала. Как оказалось, никакого продолжения ленты не будет, поскольку против него выступил режиссёр Ли Уоннелл.

По словам постановщика, в случае с «Апгрейдом» он просто хочет, чтобы лента продолжала оставаться культовой и не получила сиквелов.

Но что касается продолжения, то это ещё один случай, когда я говорю: «Думаю, на этом мы остановимся». Я бы хотел, чтобы этот фильм продолжал оставаться культовым, и если люди будут думать, что он каким-то образом оказался пророческим, то это было бы здорово.

Ли отметил довольно линейный подход к созданию «Апгрейда» и триллера «Человек-невидимка». По его словам, алгоритм был такой: написать сценарий фильма, поискать финансирование, найти актёрский состав и снять фильм.

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