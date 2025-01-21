У Apple кончаются запасы iPhone SE 3, компания готовится выпускать новую модель

Издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера и корреспондента издания Bloomberg Марка Гурмана, обратило внимание на то, что запасы iPhone SE третьего поколения стремительно сокращаются в большом количестве магазинов в США.

Это означает, что компания готовится к скорому запуску продаж iPhone SE 4. Если верить аналитику Минг-Чи Куо, Apple выпустит новую модель смартфонов в первом квартале этого года, хотя официально это никак не было подтверждено.

Несмотря на это, iPhone SE 3 пока ещё доступен для заказа в онлайн-магазине, но это наверняка изменится в ближайшее время.

Сообщается, что у iPhone SE 4 будет такой же дизайн, как у базового iPhone 14. По слухам, устройство будет оснащено 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, функцией Face ID, портом USB-C, одной 48-мегапиксельной камерой, более новым чипом серии A и увеличенным объёмом оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence.