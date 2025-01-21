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Жительницы России в праздники дарили подарки геймерам

Жительницы России в праздники дарили подарки геймерам
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По данным аналитики товаров и услуг «ВКонтакте», в новогодние праздники жители России больше всего интересовались электроникой, товарами для дома, предметами личного пользования и одеждой.

Отмечается, что женщины в эти праздники стали чаще интересоваться товарами для геймеров. Что конкретно дарили мужчинам, любящим проводить время за видеоиграми, не уточняется. Вместе с этим женщины интересовались одеждой и электроникой, а мужчины — ремонтом, товарами для питомцев, дома и дачи.

Помимо прочего, среди услуг, которые стали самыми интересными для жителей России в новогодние праздники, оказались туризм и отдых, спа, массаж и услуги фитнес-тренеров.

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