Жительницы России в праздники дарили подарки геймерам

По данным аналитики товаров и услуг «ВКонтакте», в новогодние праздники жители России больше всего интересовались электроникой, товарами для дома, предметами личного пользования и одеждой.

Отмечается, что женщины в эти праздники стали чаще интересоваться товарами для геймеров. Что конкретно дарили мужчинам, любящим проводить время за видеоиграми, не уточняется. Вместе с этим женщины интересовались одеждой и электроникой, а мужчины — ремонтом, товарами для питомцев, дома и дачи.

Помимо прочего, среди услуг, которые стали самыми интересными для жителей России в новогодние праздники, оказались туризм и отдых, спа, массаж и услуги фитнес-тренеров.