Разработка «Цивилизации 7» полностью завершена — игра выйдет 11 февраля

Разработчики стратегии «Цивилизация 7» объявили, что игра ушла «на золото». Это значит, что диски с тайтлом отправились в печать, а его разработку полностью завершили.

«Цивилизация 7» представляет собой новую часть культовой стратегии, первая часть которой вышла ещё в 1991 году. С каждой частью разработчики делали игры всё лучше и лучше.

Civilization 7 выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа. Ещё игра с релиза будет поддерживать Steam Deck — это значит, что игра отлично работает на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем.