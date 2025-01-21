Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработка «Цивилизации 7» полностью завершена — игра выйдет 11 февраля

Разработка «Цивилизации 7» полностью завершена — игра выйдет 11 февраля
Комментарии

Разработчики стратегии «Цивилизация 7» объявили, что игра ушла «на золото». Это значит, что диски с тайтлом отправились в печать, а его разработку полностью завершили.

«Цивилизация 7» представляет собой новую часть культовой стратегии, первая часть которой вышла ещё в 1991 году. С каждой частью разработчики делали игры всё лучше и лучше.

Civilization 7 выйдет 11 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Обладатели максимального издания смогут начать игру уже 6-го числа. Ещё игра с релиза будет поддерживать Steam Deck — это значит, что игра отлично работает на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем.

Материалы по теме
Самые ожидаемые игры 2025 года
Самые ожидаемые игры 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android