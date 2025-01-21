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Актёр Джош Гэд раскрыл, почему не снялся в «Аватаре», хотя сильно этого хотел

Актёр Джош Гэд раскрыл, почему не снялся в «Аватаре», хотя сильно этого хотел
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Во время недавнего интервью актёр Джош Гэд, известный по роли в комедии «Вернуться к вам» и другим проектам, рассказал, что он хотел сыграть в «Аватаре» Джеймса Кэмерона, но получил отказ.

Почему так произошло? По словам Гэда, в образе на'ви он был похож на «высокого толстого смурфа». Иными словами, актёр очень забавно выглядел в виде на'ви, поэтому он не попал в ленту. Сам Гэд относится к ситуации с юмором, но Джошу жаль, что он не смог сняться в таком культовом фильме.

Что касается «Аватара», то премьера третьей части с подзаголовком «Огонь и пепел» выйдет в кинотеатральный прокат 19 декабря этого года.

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