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Съёмки третьего сезона сериала «Эйфория» начнутся на следующей неделе

Съёмки третьего сезона сериала «Эйфория» начнутся на следующей неделе
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Съёмочный процесс третьего сезона сериала «Эйфория» стартует уже на следующей неделе и продлится в течение следующих девяти месяцев.

В третьем сезоне Зендея возвращается к роли Ру Беннет, Ника Кинг — к роли Лесли Беннет, Эрик Дейн — к роли Кэла Джейкобса, Джейкоб Элорди вновь сыграет Нейта Джейкобса, а Сидни Суини воплотит образ Кэсси Ховард.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу и другие актёры. Третий сезон изначально был запланирован к выходу в 2025 году, однако его премьера наверняка состоится не раньше 2026-го.

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