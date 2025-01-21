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Фильм ужасов «Носферату» вышел в онлайне

Фильм ужасов «Носферату» вышел в онлайне
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Сегодня состоялась цифровая премьера ленты Роберта Эггерса «Носферату». Картину уже можно посмотреть на зарубежных онлайн-площадках. С момента премьеры в кинотеатрах прошло чуть меньше месяца.

«Носферату» — ремейк немецкой киноленты 1922 года. Фильм рассказывает историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов». Главные роли в картине сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога Ярости») и Лили-Роуз Депп («Кумир»).

В российских кинотеатрах премьера картины состоялась 16 января. Ленту приняли очень тепло как критики, так и зрители.

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