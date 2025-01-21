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Фильм «Соник 3 в кино» вышел в онлайне

Фильм «Соник 3 в кино» вышел в онлайне
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Помимо «Носферату», который уже доступен в цифре, любителей кино радуют ещё одним крупным фильмом, который уже вышел в онлайне. Речь про ленту «Соник 3 в кино» — её уже можно посмотреть на зарубежных онлайн-площадках.

В третьей части серии Соник сталкивается с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация становится ещё хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника.

Кассовые сборы ленты превысили $ 420 млн. Такую сумму проекту удалось собрать через месяц после премьеры в кинотеатрах.

Триквел «Соника в кино» тепло оценили как критики, так и зрители. Четвёртая часть франшизы уже в работе.

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