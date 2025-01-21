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Начались съёмки криминальной драмы «Холод» с Любовью Аксёновой

Начались съёмки криминальной драмы «Холод» с Любовью Аксёновой
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что стартовал съёмочный процесс криминальной драмы «Холод» с Любовью Аксеновой в главной роли. Производство ведут онлайн-кинотеатры START и «Иви».

По сюжету Женю несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнут её муж и шестилетняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи могущественные родители «помогают» суду принять «правильное» решение. После выхода из тюрьмы Женя начинает мстить тем, кто её подставил.

В актёрском составе проекта также задействованы Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Пётр Фёдоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков и другие.

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