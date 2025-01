В PS Plus добавили God of War Ragnarok, Like a Dragon Gaiden и ещё семь игр

Сегодня Sony добавила в тарифы Extra и Deluxe (Premium) несколько новых игр. Самой громкой среди них оказалась God of War Ragnarok — экшен про Кратоса уже могут оценить все подписчики уровня Extra и выше.

Также геймерам доступны Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Orcs Must Die 3, а среди классики можно оценить Medievil 2 и Indiana Jones and the Staff of Kings.

Новые игры в PS Plus Extra в январе 2025 года

God of War Ragnarok;

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name;

Atlas Fallen: Reign of Sand;

SD Gundam Battle Alliance;

Sayonara Wild Hearts;

Anno: Mutationem;

Orcs Must Die 3;

Citizen Sleeper;

Poker Club.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в январе 2025 года