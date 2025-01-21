«Тёрки с ЛДПР»: сериал про Владимира Жириновского может не выйти

Режиссёр Александр Баранов, который числился постановщиком ленты про Владимира Жириновского, заявил, что покинул проект ещё в мае 2024 года. По его словам, причиной этого послужили «тёрки» с представителями партии ЛДПР.

Баранов подчеркнул, что из ЛДПР сильно вмешивались в процессы производства. К примеру, решали, кто будет играть в ленте, какие сцены вырезать и так далее. Подобного отношения к себе Баранов допустить не мог. Ещё в ЛДПР хотели видеть в роли молодого политика Никиту Кологривого, когда Александр был против его кандидатуры.

Сценарий мы написали, всё согласовали, но потом у нас начались тёрки с представителями партии ЛДПР. В какой-то момент они начали диктовать, кто будет играть в картине, какие сцены нужно вырезать и всё в таком духе. Простите, но режиссёр здесь я.

Баранов сообщил, что съёмки сериала планировали начать летом 2024 года. Однако поскольку режиссёр покинул проект, то процесс отложили. Сейчас режиссёр даже допускает, что проект может и вовсе не выйти.