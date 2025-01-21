В России резко подорожали ноутбуки зарубежных брендов

Ноутбуки вошли в топ-3 по подорожанию среди другой электроники. К началу 2025 года их стоимость поднялась на 10–15% в зависимости от бренда и конфигурации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на производителей, продавцов и экспертов, близких к рынку.

Так, самое большое подорожание затронуло HP — ноутбуки компании выросли в цене в среднем на 30%. Далее идут Acer (+15,4%) и Asus (+12,3%). При этом устройства компании Apple, наоборот, сбросили в цене 7,5%.

Среди причин повышения цен эксперты называют стандартные нестабильность курсов валют, проблемы с выстраиванием логистических и платёжных цепочек, а также макроэкономическую неопределённость и другие факторы, влияющие на IT-рынок. По этим же причинам ноутбуки могут подорожать ещё на 10–20% в 2025 году, однако всё будет зависеть от экономических составляющих.