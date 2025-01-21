Сцена из «Миссии невыполнима 8» почти привела к сердечному приступу на тестовых показах

Британский режиссёр Кристофер Маккуорри поделился новыми деталями фильма «Миссия невыполнима 8». Картина должна стать финальной частью для главной звезды франшизы Тома Круза — об этом говорит подзаголовок «Последняя расплата».

Как рассказал постановщик, для ленты уже проводили тестовые показы. Одна из экшен-сцен оказалась настолько интенсивной, что у некоторых зрителей «чуть не случился сердечный приступ». Маккуорри считает, что это отличный знак для боевика, который должен захватывать внимание зрителя до самого конца ленты.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». В новой «Миссии» вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры. Премьера ленты состоится уже 23 мая 2025 года.