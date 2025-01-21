Режиссёр «Бруталиста» отверг обвинения в использовании ИИ для венгерского акцента

За несколько дней до премьеры фильм «Бруталист» столкнулся с критикой из-за использования нейросетей. Как сообщали некоторые СМИ, для создания ленты использовалась ИИ-программа Respeecher, с помощью которой у главных звёзд картины Эдриана Броуди и Фелисити Джонс якобы появились нотки венгерского акцента в стиле своих прототипов.

Как объяснил режиссёр ленты Брэйди Корбе, нейросеть оказала самое минимальное влияние на акценты героев. До съёмок Броуди и Джонс несколько месяцев работали с тренером по диалекту, чтобы аутентично передать акценты персонажей на большом экране. А саму программу использовали лишь в некоторых сценах на венгерском языке для наилучшего звучания.

Перфоманс Адриана и Фелисити полностью их собственный. Они месяцами работали с тренером по диалекту Танерой Маршалл, чтобы усовершенствовать свой акцент. Технология Respeecher использовалась только при редактировании диалогов на венгерском языке, в частности для уточнения некоторых гласных и букв для обеспечения аутентичности. Английский язык в фильме не менялся. Это был ручной процесс, выполненный нашей звуковой командой и Respeecher на постпроизводстве. Нашей целью было сохранить аутентичность игры Адриана и Фелисити на другом языке, сделав это с максимальным уважением к их ремеслу.

«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями. Премьера картины состоится уже 23 января.