Стала известна дата запуска про-лиги для «дотеров» от Resolut1on

Организаторы закрытой лиги Eternal DOTA League (EDL) для киберспортсменов по Dota 2 поделились подробностями первого сезона. Информация появилась в социальных сетях проекта.
Как сообщается в анонсе, первый сезон лиги от двукратного финалиста The International Романа Resolut1on Фоминка начнётся 4 февраля и продлится до 20 марта.
Представители EDL рассказали, что в первом дивизионе лиги сыграет более 150 игроков, а во втором — более трёхсот. Уточняется, что к началу первого сезона число участников EDL увеличится.
Также организаторы сообщили, что лучшие игроки второго дивизиона могут временно присоединиться к первому. Возможность дальнейшего выступления в высшей лиге будет зависеть от показателей новичков.
Наконец, создатели EDL подтвердили, что по итогам первого сезона между шестью лучшими игроками каждого дивизиона будет распределён призовой фонд в размере $ 10 тыс.