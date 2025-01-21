Британский клуб представил состав по Dota 2 с чемпионом The International

Британский киберспортивный клуб Into The Breach анонсировал новый состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях организации.
ITB подписала «микс» Jigglin, который собрал чемпион The International 2017 Иван MinD_ContRoL Бориславов вместе с комментатором и тренером Робсоном TeaGuvnor Мерриттом.
В январе команда прошла в закрытые отборочные Западной Европы к двум топ-турнирам, однако зайти дальше «стаку» не удавалось. Представители клуба отметили, что монгольские игроки ростера выступали на квалификациях в сложных условиях, связанных с удалённостью Монголии от Европы.
Состав ITB по «Доте»:
- Алтангинж 423 Билгүүн;
- Филипп Copy Бюлер;
- Иван MinD_ContRoL Бориславов;
- Родриго Lelis Лелис Сантос;
- Тугстур Se Дашевг;
- Робсон TeaGuvnor Мерритт (тренер).
Into The Breach пришла на профессиональную сцену Dota 2 в 2020 году, однако после закрытия DPC-лиг в 2023-м организация закрыла направление, связанное с MOBA-игрой от Valve.