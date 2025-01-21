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Британский клуб представил состав по Dota 2 с чемпионом The International

Британский клуб представил состав по Dota 2 с чемпионом The International
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Британский киберспортивный клуб Into The Breach анонсировал новый состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях организации.

ITB подписала «микс» Jigglin, который собрал чемпион The International 2017 Иван MinD_ContRoL Бориславов вместе с комментатором и тренером Робсоном TeaGuvnor Мерриттом.

В январе команда прошла в закрытые отборочные Западной Европы к двум топ-турнирам, однако зайти дальше «стаку» не удавалось. Представители клуба отметили, что монгольские игроки ростера выступали на квалификациях в сложных условиях, связанных с удалённостью Монголии от Европы.

Состав ITB по «Доте»:

  • Алтангинж 423 Билгүүн;
  • Филипп Copy Бюлер;
  • Иван MinD_ContRoL Бориславов;
  • Родриго Lelis Лелис Сантос;
  • Тугстур Se Дашевг;
  • Робсон TeaGuvnor Мерритт (тренер).

Into The Breach пришла на профессиональную сцену Dota 2 в 2020 году, однако после закрытия DPC-лиг в 2023-м организация закрыла направление, связанное с MOBA-игрой от Valve.

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