Видеокарты AMD Radeon RX 9000 выйдут в марте — деталей о чипах всё ещё нет

Уже 30 января NVIDIA выпустит новую линейку видеокарт — RTX 5000. Чипы поступят в продажу спустя два года после выхода RTX 4000, а главной особенностью графических ускорителей станет поддержка мультигенерации кадров, которая позволит в разы увеличить FPS без дополнительной нагрузки на систему.

Гендиректор направления графики компании AMD Дэвид Макафи подтвердил, что корпорация также скоро выпустит новую линейку видеокарт Radeon RX 9000. Разработчик заявил, что это произойдёт уже в марте, а сами чипы «выглядят великолепно».

Какими-либо подробностями будущей линейки Макафи делиться не стал, что вызвало недоумение у пользователей соцсетей. AMD анонсировала видеокарты RX 9000 ещё в начале января на конференции CES 2025, однако не стала раскрывать характеристики чипов. В компании заявили, что новая линейка достойна отдельного ивента, который может пройти уже в ближайшие недели.