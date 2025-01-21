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Полный список команд ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 (ЕСЛ Роли по «Доте»)

Определились все участники чемпионата ESL One Raleigh 2025 по «Доте»
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Завершились региональные отборочные к четвёртому турниру ESL Pro Tour 2024/25 по Dota 2 под названием ESL One Raleigh 2025.

Всего на чемпионате в США выступят 12 команд. Четыре коллектива на основе EPT-рейтинга получили прямые приглашения, а восемь составов отобрались через региональные квалификации.

Список участников ESL Raleigh по «Доте»:

  • PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;
  • BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
  • Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
  • Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
  • Tundra Esports (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • NAVI Junior (Украина) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • Team Spirit (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
  • Nigma Galaxy (Ливан) — победитель квалификации на Ближнем Востоке;
  • Xtreme Gaming (Китай) — победитель квалификации в Китае;
  • Talon Esports (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
  • Shopify Rebellion (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;
  • HEROIC (Южная Америка) — победитель квалификации в Южной Америке.

Международный чемпионат ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках соревнования 12 команд разыграют 27 920 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.

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