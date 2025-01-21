Определились все участники чемпионата ESL One Raleigh 2025 по «Доте»

Завершились региональные отборочные к четвёртому турниру ESL Pro Tour 2024/25 по Dota 2 под названием ESL One Raleigh 2025.

Всего на чемпионате в США выступят 12 команд. Четыре коллектива на основе EPT-рейтинга получили прямые приглашения, а восемь составов отобрались через региональные квалификации.

Список участников ESL Raleigh по «Доте»:

PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;

Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;

Tundra Esports (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

NAVI Junior (Украина) — победитель квалификации в Западной Европе;

Team Spirit (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;

— победитель квалификации в Восточной Европе; Nigma Galaxy (Ливан) — победитель квалификации на Ближнем Востоке;

Xtreme Gaming (Китай) — победитель квалификации в Китае;

Talon Esports (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;

Shopify Rebellion (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;

HEROIC (Южная Америка) — победитель квалификации в Южной Америке.

Международный чемпионат ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 7 по 13 апреля в Роли, США. В рамках соревнования 12 команд разыграют 27 920 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.