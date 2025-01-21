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TeamSpeak получит редизайн в стиле Discord со стримингом и улучшенным звуком

TeamSpeak получит редизайн в стиле Discord со стримингом и улучшенным звуком
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Разработчики популярной программы для голосовой связи TeamSpeak анонсировали масштабный редизайн. Компания поделилась первыми деталями одного из крупнейших обновлений в истории проекта, а также показала новый дизайн приложения.

Так, вместе с выходом апдейта TeamSpeak будет напоминать своего прямого конкурента — Discord. В приложении появится возможность транслировать свой экран в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду, мультистриминг, а также некий улучшенный звук.

Новый дизайн TeamSpeak

Фото: TeamSpeak

Фото: TeamSpeak

Крупнейший апдейт в истории TeamSpeak выйдет 22 января. Разработчики отнеслись к своему анонсу с юмором и приложили к нему ссылку на отмену платной подписки Discord Nitro.

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