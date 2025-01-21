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«Ростелеком» взломали хакеры: украдены данные пользователей

«Ростелеком» взломали хакеры: украдены данные пользователей
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Хакерская группировка Silent Crow объявила о взломе базы данных российского провайдера «Ростелеком». Информация об этом появилась 20 января — в качестве доказательств злоумышленники предоставили скриншоты с данными пользователей компании от сентября 2024 года.

В «Ростелекоме» уже подтвердили реальность произошедшего. В компании заявили, что особо чувствительные персональные данные пользователей всё же не утекли, однако посоветовали юзерам сбросить пароль и включить двухфакторную идентификацию.

Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна.

Всего, по данным хакеров, в утечке содержится 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов.

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