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«Просто фантастика»: режиссёр «Гарри Поттера» поддержал идею перезапуска саги от HBO

«Просто фантастика»: режиссёр «Гарри Поттера» поддержал идею перезапуска саги от HBO
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Американский режиссёр Крис Коламбус поделился своим мнением о будущем сериале «Гарри Поттер». Постановщик «Философского камня» и «Тайной комнаты» всячески поддерживает идею перезапуска франшизы в виде дорогого шоу.

Коламбус вспомнил, что при работе над относительно небольшими книжками его команде всё равно пришлось отказаться от некоторых сюжетных линий ради уменьшения хронометража. Режиссёр считает, что у авторов сериала подобных ограничений не будет, поэтому зрители получат самую детальную экранизацию из возможных.

Сериал по «Гарри Поттеру» — это замечательная идея, потому что при создании фильма есть определённые ограничения. Тот факт, что у HBO есть возможность снять целые эпизоды по мотивам каждой книги, это просто фантастика. В сериале вы можете показать всё то, чего у нас не было возможности сделать… все эти великолепные сцены, которые мы не смогли включить в фильмы. С нетерпением жду премьеры сериала. Думаю, у них всё получится.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг.

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