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У авторов «Укрытия» готов сценарий всего сериала — съёмки третьего сезона уже идут

У авторов «Укрытия» готов сценарий всего сериала — съёмки третьего сезона уже идут
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17 января вышел 10-й эпизод второго сезона сериала «Укрытие» от Apple. Вместе с ним шоу ушло на паузу — продолжение выйдет не раньше 2026 года.

Создатель сериала Грэм Йост поделился деталями третьего и четвёртого сезонов, которые завершат историю постапокалиптичного будущего, где человечество живёт в огромном бункере и не выходит на поверхность. Как оказалось, у создателей шоу был готов сценарий всего сериала ещё до старта второго сезона — в этом авторам помогли оригинальные книги писателя Хью Хауи.

Йост отметил, что благодаря такой быстрой работе над сценарием съёмки третьего сезона стартовали в ноябре 2024 года, а финальный сезон начнут снимать после небольшой паузы, необходимой для создания декораций. Это значит, что сериал может завершиться уже в ближайшие годы и фанатам не придётся ждать слишком долго.

У третьего сезона «Укрытия» пока нет даты выхода, однако продолжение может выйти уже в начале 2026 года. Всё будет зависеть от соблюдения графика производства и других обстоятельств.

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