Владельца Hamster Kombat обязали выплатить 2,5 млн рублей за мошенничество с онлайн-курсом

Предприниматель из Тюмени выиграл суд у владельца Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича — собственник игры про хомяка продавал бизнес-курсы, но научить чему-то покупателя так и не смог.

Бизнесмен перечислил Гуриновичу сумму в 2,5 млн рублей — 50% предоплаты за курс. Но обещанных услуг от владельца «хомяка» так и не получил: никаких записей лекций и «гарантированного достижения определённых результатов» по окончании программы.

Суд признал, что лекции Гуриновича не имеют никакой коммерческой ценности, а клиент не смог получить даже персональной стратегии развития. Теперь владелец Hamster Kombat обязан выплатить обманутому предпринимателю все 2,5 млн рублей обратно.

После провального листинга авторы Hamster Kombat обещали запустить второй сезон в октябре 2024 года, но так и не сделали этого. В ближайшие дни токен «хомяка» пропадёт с криптобирж.