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Трейлер сериала Патриот, 4 сезон — дата выхода на ТНТ

Новый сезон сериала «Патриот» на ТНТ выйдет 3 февраля — трейлер
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Телеканал ТНТ представил трейлер четвёртого сезона комедийного сериала «Патриот». Премьера состоится 3 февраля 2025 года в 20:00 мск.

Напомним, сериал рассказывает о бывшем спецназовце, который возвращается в родной город и делает всё, чтобы Россия стала лучшей страной в мире. В новых эпизодах герой продолжает писать диплом в академии ФСБ и снова будет работать в магазине «Мечта», параллельно разбираясь с личными проблемами и отслеживая моральное поведение окружающих.

Видео доступно в группе «Все трейлеры» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат ТНТ.

Главные роли в сериале вновь исполнят Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Алёна Савастова и другие.

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