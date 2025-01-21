Новый сезон сериала «Патриот» на ТНТ выйдет 3 февраля — трейлер

Телеканал ТНТ представил трейлер четвёртого сезона комедийного сериала «Патриот». Премьера состоится 3 февраля 2025 года в 20:00 мск.

Напомним, сериал рассказывает о бывшем спецназовце, который возвращается в родной город и делает всё, чтобы Россия стала лучшей страной в мире. В новых эпизодах герой продолжает писать диплом в академии ФСБ и снова будет работать в магазине «Мечта», параллельно разбираясь с личными проблемами и отслеживая моральное поведение окружающих.

Видео доступно в группе «Все трейлеры» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат ТНТ.

Главные роли в сериале вновь исполнят Антон Жижин, Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Алёна Савастова и другие.